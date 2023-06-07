Владимир Меерзон, известный как автор знаменитой передачи «Спокойной ночи, малыши», умер

В российской столице ушел из жизни известный актер, писатель и сценарист Владимир Меерзон. Он не дожил несколько дней до своего 98-летия.

Смерть знаменитости наступила по естественным причинам.

Меерзон долго и продуктивно трудился на совестком ТВ и создал со своей женой Ниной Зубаревой вечернюю детскую передачу "Спокойной ночи, малыши".

Легендарной программе, вышедшей в эфир впервые 1 сентября 1964 года, в следующем году исполнится 60 лет.