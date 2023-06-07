Польские фермеры перекрыли автопереход на границе с Украиной

15:09 2023-06-07

Местные сельхозпроизводители закрыли дорогу перед грузовиками, кореек везут украинское зерно в ЕС.

Украинские пограничники сообщили о блокировке трассы на автопереходе «Шегини — Медика» с польской стороны.

«Пропуск легковых автомобилей, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме», — рассказали там и попросили не использовать это направление для транзита во Львовскую область.

Польские аграрии собрались у ПП «Медика» рано утром и собираются бастовать до конца рабочего дня.
Причиной протеста, как поясняет ассоциация аграрных производителей Fraudulent Wieś, стала либерализация торговли с Украиной.

Польские аграрии вновь опасаются, что после снятия ограничений на импорт украинского зерна их продукция останется неконкурентоспособной.