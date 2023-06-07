Партия нелегальных вейпов на общую сумму около 20 000 рублей изъята у 17-летнего могилевчанина

Отмечается, что при обыске в квартире могилевчанина правоохранители обнаружили около 1 500 тысячи флаконов жидкости к электронным парогенераторам, 10 устройств для курения и 30 упаковок с комплектующими к ним.

Установлено, что несовершеннолетний приобрёл указанную продукцию на территории России для последующей продажи через интернет в Беларуси.

Документов на реализуемый товар у жителя Могилёва не оказалось, как и статуса предпринимателя.

Правоохранители изъяли имущество могилевчанина, обща сумма которого составила приблизительно 20 000 BYN.

В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 50 базовых величин.