Лопес посадила Аффлека на строгую диету и заставила заниматься спортом

Бен Аффлек в настоящее время придерживается "плана питания и тренировок, на 100% разработанного для него".

В доме Афлека и его супруги Дженнифер Лопес работают тренеры, повара, готовящие только здоровую еду.

Лопес не из тех, кто постоянно себе отказывает в бургерах и картошке фри, но дома у неё только здоровая еда, много воды, никакой газировки.

Занятия йогой по утрам на природе, прогулки по вечерам при наличии свободного времени - в жизни Джен всегда. Бен также составляет компанию своей супруге.