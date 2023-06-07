71-летняя жительница Молодечно хотела заработать на криптовалюте, но лишилась более 8 000 рублей

В УВД уточнили, что пенсионерка увидела в интернете объявление о дополнительном заработке и решила попробовать себя в роли криптоинвестора, вложив личные средства в крипту.

Пожилая женщина без промедления оформила заявку, после чего с ней связался гражданин с неизвестного абонентского номера.

По его указанию жительница Молодечно установила на телефон специальное приложение AnyDesk, которое даёт злоумышленникам возможность удаленного доступа к мобильному устройству жертвы.

Впоследствии представившийся «брокером» мошенник поддерживал связь со своей жертвой в программе Skype.

В частности, он помог зарегистрировать на инвестиционной платформе учетную запись на её имя, после чего женщина переводила деньги на указанный счёт и на экране видела, что в её личном кабинете увеличиваются накопления, поэтому выполняла все последующие инструкции.

Когда у пенсионерки закончились деньги, её убедили оформить кредит на сумму 6 000 рублей, после чего она предоставила аферистам свои паспортные данные и реквизиты карты, на которой были кредитные средства.