Лукашенко помиловал Сапегу, которая вышла из колонии и летит в Приморье

Вечером среды, 7 мая, губернатор Приморского края России Олег Кожемяко сообщил, что россиянка София Сапега была помилована Александром Лукашенко и вышла из Гомельской колонии №4. По словам Кожемяко, Лукашенко принял решение о помиловании Сапеги после его личного обращения к белорусскому президенту.

Известно, что ранее Александр Лукашенко подписал указ о помиловании бывшего молодого человека Софии Сапеги Романа Протасевича, который признался, что после отмены его приговора он не намерен покидать Беларусь.