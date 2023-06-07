В зоопарке Коста-Рики выявлен первый случай, когда самка крокодила забеременела без участия партнёра

Феномен так называемого «девственного рождения» был обнаружен у птиц, рыб и других рептилий, но никогда раньше у крокодилов.

Ученые говорят, что эта черта могла быть унаследована от эволюционного предка, поэтому динозавры также могли быть способны к самовоспроизведению.

Исследование опубликовано в журнале Королевского общества Biology Letters.

Яйцо было отложено 18-летней самкой американского крокодила в Парке рептилий в январе 2018 года.

Зародыш внутри был полностью сформированным, но мертворожденным, поэтому он не вылупился.

Самка, отложившая яйцо, была поймана когда ей было два года, и всю жизнь содержалась отдельно от других крокодилов.

В связи с этим научная группа парка связалась с уроженцем Белфаста доктором Уорреном Бутом, который сейчас работает в Технологическом институте Вирджинии в США.

Он изучает девственное рождение, известное с научной точки зрения как партеногенез, в течение 11 лет.

Доктор Бут проанализировал плод и обнаружил, что он более чем на 99,9% генетически идентичен своей матери, что подтверждает отсутствие отца.

Он предположил, что причина того, что партеногенез не наблюдался у крокодилов, заключается в том, что люди не искали их экземпляры.

Одна из теорий состоит в том, что это происходит у видов, способных к партеногенезу, когда их численность сокращается, и они находятся на грани исчезновения.

А доктор Бут сообщил BBC News, что это могло произойти и с некоторыми видами динозавров, когда их численность сократилась из-за изменений в окружающей среде.

«Тот факт, что механизм партеногенеза одинаков у стольких разных видов, предполагает, что это очень древняя черта, которая передавалась по наследству на протяжении веков, таким образом, это подтверждает идею о том, что динозавры могли размножаться таким же образом.