Садовод со стажем рассказал, как защитить малину от хлороза с помощью лимонки

На хлороз указывает пожелтение листьев и побегов растения. Такие симптомы - это сигнал к немедленному действию.

Помочь заболевшему растению можно, сделав специальную обработку, в основе состава которой лимонная кислота и железный купорос.

Берем 2,5 г лимонки, добавляем 4 г железного купороса, размешиваем в литре чистой воды, все хорошо взбалтываем.

Готовым раствором подкармливаем малину поливом под корень или опрыскиванием по листьям.

Если хлороз вызван дефицитом магния, что тоже нередко бывает, нужно поступить иначе. Готовим раствор: на 10 л воды берем 500 г сульфата магния. Опрыскиваем малину по листьям.

Процедура проводится пару раз с перерывом в две недели.

Проблему с нехваткой магния также решают почвенные удобрения. В пову заглубляются сернокислый магний или зола, или доломитовая мука.

Но это подходит для грунтов, кислотность которых сильно повышена.

Весной при перекопке участка нужно добавить в землю сульфат магния: до 60 г на один метр квадратный.