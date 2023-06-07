Цветовод рассказал про чудодейственную силу обычного аспирина для комнатных растений

В тканях растений может присутствовать ацетилсалициловая кислота, синтезируемая самим же растением, но в небольшом количестве. Она ответственна за укрепление иммунной защиты.

Если внести этот компонент дополнительно, то иммунитет у растения будет в разы крепче.

Достаточно опрыскать увядающее растение раствором на основе аспирина, сразу заметен эффект: цветок оживает на глазах.

После регулярных обработок растения начнут быстро расти и дадут яркое цветение.

При каких случаях актуален аспирин: опадают листья, растение не растет и не развивается, листья и побеги становятся хрупкими и слабыми.

Как правильно применять таблетки? На одил литр воды требуется 1 таблетка аспирина. Ее нужно растолочь до порошка, развести с водой до полного растворения.

Потом полить или опрыскать растение. Можно применять подкормку раз в неделю. Листья сразу повеселеют, станут ярче, зеленее, побеги окрепнут и начнут активно расти.

А потом настанет долгое и красочное цветение.