На землянике появилась серая гниль: что делать, если не хочется применять химию

Серая гниль - частая проблема земляничных кустов, не обязательно сразу бежать в магазин за химикатами. Берите рецепт на заметку, проверенный и надежный.

В основе рецепта распространенный в дачном сообществе ингредиент - древесная зола. Готовим средство от серой гнили так.

Сначала в трех литрах воды растворяем 300 г золы, потом раствор надо хорошо прогреть и оставить на 6 часов настаиваться. Далее измельчаем на терке кусочек хозяйственного мыла.

Добавляем его в приготовленный отстоявшийся раствор. Теперь можно делать опрыскивания растений.

Повторяем обработку через две недели. И этого будет достаточно, чтобы справиться с проблемой без всякой химии.

Приступать к обработке надо при первых признаках появления заболевания, иначе эффект от применения средства будет минимальный.

Древесную золу часто смешивают с табачной пылью, порошком нужно припудрить растения или рассыпать его по грядкам непосредственно по земле.

Помогает победить гниль на капусте, землянике, редисе, луке, также можно этим способом отвадить от посадок блошек и мух.

Древесная зола, смешанная с мылом, помогает также победить белокрылок.