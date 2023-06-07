Правильная температура внутри компоста: какой она должна быть для быстрого созревания

Мало завести на огороде такую яму и скидывать туда все отходы подряд, нужно еще создать условия для приготовления полезного удобрения.

Если допустить ошибки, получится бесполезная куча хлама и мусора, да еще и болезни заведутся, и паразиты пойдут по всему участку.

Главное условия приготовления компоста - правильная температура внутри кучи.

Чтобы отходы перерабатывались и перегнивали, а патогенная флора уничтожалась, нужно поддерживать в куче температуру около 65 градусов тепла.

Когда температура понижается, процесс переработки замедляется или останавливается. Если компост охладился, это можно понять по отсутствию выделяемого тепла.

Тогда надо повысить температуру внутри кучи. Делается это путем добавления новых пищевых отходов или растительных останков.

После этого гниение запускается с новой силой, температура опять растет, компост нагревается. Не рекомендуется пополнять компостную кучу остатками мясных или рыбных блюд.

Продукты будут долго разлагаться, пойдет плохой запах, на участке будет некомфортно находиться.

Важно поддерживать водный баланс в куче, она не должна быть сухой, но и нельзя допускать переувлажнения. Содержимое компоста надо время от времени перемешивать.

Это поможет равномерному увлажнению всей кучи и ускорит процесс приготовления удобрения.