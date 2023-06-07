Эндокринолог Бинатова назвала продукты, которые ускоряют старение

Это касается мучных и хлебобулочных изделий, а также продуктов, в которых содержится много соли и сахара.

Белая мука, из которой сделаны хлебобулочные изделия, после попадания в организм превращается в глюкозу, а она негативно влияет на состояние кожи.

Так же действуют сладкие газированные напитки и пакетированные соки. Их лучше заменить на ягодные морсы и травяные чаи.

Из-за высокого содержания соли маринованные продукты и колбасы также провоцируют преждевременное старение.

От колбасных изделий врач рекомендует отказаться, поскольку в них добавляют усилители вкуса, нитриты, стабилизаторы, вредные для здоровья.