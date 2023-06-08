Врач Гуреева назвала первые признаки диабета, которые нельзя игнорировать

На развитие заболевания могут указывать потемнение участков кожи вокруг подмышек и шеи, а также покалывание или онемение в ногах и руках.
При диабете часто наблюдается чрезмерная жажда, при появлении такого признака обязательно нужно пройти обследование.
Резкая потеря веса без видимых причин также может указывать на изменение уровня сахара в крови.
Заподозрить диабет можно при постоянной усталости, медленном заживлении ран и зрительных нарушениях.
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