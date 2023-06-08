WSJ: Алгоритмы Instagram упрощают продажу детской порнографии

Согласно отчету Стэнфордского университета и Wall Street Journal (WSJ), Instagram, дочерняя компания Meta, является основной платформой, используемой преступными сетями для детей для продвижения и продажи контента, свидетельствующего о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

«Большие сети учетных записей, которые создают впечатление, что ими управляют несовершеннолетние, открыто способствуют продаже контента « детской порнографии», заявили в среду исследователи из Центра киберполитики престижного Университета Силиконовой долины.

Instagram в настоящее время является наиболее важной платформой для этих сетей благодаря таким функциям, как алгоритмы рекомендации контента и обмен сообщениями, которые помогают продавцам общаться с покупателями.