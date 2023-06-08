Банки Украины начнут аннулировать счета граждан при выявлении связей с Россией

Украинские банки теперь смогут отменять финансовые операции и в принудительном порядке аннулировать счета граждан своей страны и юридических лиц при отказе предъявить сведения о наличии или отсутствии у них экономически связей с Российской Федерацией.

Разрешение на такие действия выдал Национальный банк Украины (НБУ). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Уже начиная с марта этого года, НБУ предложил банкам проверять клиентов, их партнеров, контрагентов на предмет наличия связей с Россией. При этом не все клиенты банков соглашались отвечать на соответствующие вопросы и предоставлять требуемые сведения.

В связи с этим НБУ разрешил кредитным предприятиям Украины отменять финансовые операции и закрывать счета клиентов в одностороннем порядке в случае отказа выполнять предъявляемые к ним требования.

Если сведения будут предоставлены неверно или не в полном объеме, будут применяться такие же санкции. Данные по связям клиентов с Россией будут храниться в финансовых учреждениях и предоставляться НБУ по специальному запросу в случае необходимости.