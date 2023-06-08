Антонов выдвинул обвинение американским СМИ в искажении фактов о Каховской ГЭС

Согласно мнению российского дипломата, власти США выгораживают киевский режим, используя местные СМИ.

Также он напомнил о регулярных обстрелах станции со стороны Украины в течение нескольких месяцев.

Антонов:

Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект.

Из заявления посла следует, что террористические акции Украины и дальше будут поддерживаться США. Такая "непродуманная, ущербная позиция" ведет к серьезным потрясениям для всего мира.