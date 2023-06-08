Определенную сельскохозяйственную продукцию из Украины по-прежнему нельзя ввозить в пять восточноевропейских стран: Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию.

Остается разрешенным только транзит товаров в другие страны ЕС.

«Некоторые цифры ошеломляют, — отметил украинский экономист Данкевич, — Экспорт зерна в Польшу, по его словам, увеличился в 38 раз, в Венгрию — в 54 раза, в Румынию — даже в 690 раз».

Но почему украинское зерно намного дешевле, чем из ЕС? Данкевич ссылается на значительно более низкую стоимость рабочей силы и более плодородную почву.

Он также отметил, что это может быть связано с тем, что Украине не нужно применять строгие европейские стандарты производства.

Спор вокруг украинского зерна разделяет ЕС, поднимая вопрос о том, как долго продлится политическая солидарность международного сообщества с Украиной и насколько серьезны все высокопоставленные политики в своих декларациях о поддержке.

Урсула фон дер Ляйен, президент Комиссии, и Шарль Мишель, президент Европейского совета, неоднократно обещали поддержать Украину.

В конце концов, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сыграл важную роль в споре.

В последние несколько дней Войцеховский яростно высказывался за продление ограничений на импорт, предпочитая оставить их в силе до конца года.

Можно предположить, что он занял эту позицию также из-за собственного происхождения, даже если это противоречит принципам комиссии: Войцеховский родом из Польши.