Опытный цветовод поделился своим опытом борьбы с тлей на розах

Как противостоять вредителю без применения химии, рассказал цветовод с большим опытом разведения роз.

Предлагаем проверенные рецепты средств с простыми дешевыми ингредиентами, которые действуют не хуже магазинных.

Сода против тли

Наливаем 5,5 литров воды и оставляем, чтобы отстоялась и нагрелась до комфортной комнатной температуры. После этого добавляем 4 ст. л. пищевой соды. Опрыскиваем этим составом розы, пораженные тлей. Превышать дозу содержания соды в растворе нельзя, это может закончиться ожогом.

Помощь хозяйственного мыла

Готовим воду так же, как и в предыдущем рецепте. Натираем на терку хозяйственное мыло и смешиваем с водой. Берем 3 части мыльной стружки и 10 частей воды. Размешиваем до образования однородного состава без сгустков и комочков. Обрабатываем пораженные зоны. Повторяем процедуру спустя несколько дней.

Нашатырь для роз

Отстаиваем литр воды в течение суток, добавляем туда 3 больших ложки нашатырного спирта. Этим раствором проводим опрыскивания по листьям и побегам роз.