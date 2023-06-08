Проволочника с картофеля прогонят несколько растений

Горох и фасоль являются настоящими врагами проволочника. Вот почему их полезно высаживать рядом с картофелем.

Помимо функции отпугивания вредных насекомых бобовые хорошо насыщают грунт азотом, что полезно для ростков картошки.

Известно, что и проволочники, и жуки-щелкуны категорически не переносят запаха георгинов. И если посадить эти цветы рядом с грядками картофеля, то паразиты быстро с них ретируются.

Не нравится соседство георгинов и такому сорняку, как пырей.

Также осенью, после уборки урожая, можно посеять на огороде горчицу. Чтобы в следующем сезоне вредители не напали на картошку, побеги 10-сантиметровой горчицы нужно будет срезать и перекопать вместе с землей.

Желательно повторить эту процедуру с наступлением весны.