Колорадского жука на картошке победят уксус и горцчица

"Отрава" против колорадского жука готовится быстро и просто. 100 мл уксуса нужно вылить в глубокую посуду, добавить туда 200 г сухой горчицы и все тщательно перемешать.

Получившуюся густую субстанцию надо хорошенько растворить в 10 литрах воды. Раствор не должен получиться слишком концентрированным, чтобы не ожечь картофельную ботву.

Получившаяся жидкость заливается в емкость с распылителем, после чего ею обильно опрыскиваются картофельные посадки. Проводить такую обработку необходимо в солнечные, ясные дни.

Если все сделать правильно, колорадский жук вскоре исчезнет с картофельных грядок. При необходимости через небольшое время обработку можно повторить.