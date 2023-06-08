Лионель Месси будет играть за американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами»

Об этом 35-летний чемпион мира из Аргентины заявил в среду в интервью двум испанским спортивным газетам «Mundo deportivo» и «Sport».

«Я решил, что еду в Майами, — сказал он, — Они еще не пришли к согласию на 100 процентов, и еще необходимо прояснить несколько моментов. Но мы решили, что я продолжу свой путь там».

Он не раскрыл ни подробностей, ни информации о возможном сроке действия контракта с «Майами».

Приход Месси — крупнейший трансфер за 27-летнюю историю MLS, с которым может сравниться только переход Бекхэма, пишет ESPN.

По информации телекомпании, речь также должна идти о варианте участия Месси в «Интере».