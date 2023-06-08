Поганки на огороде - признак излишней влажности и кислотности почвы

Поганки на огороде - признак неправильного ухода за почвой. Застой влаги, неправильно внесенное удобрение, гниение в верхних слоях почвы, повышенная кислотность грунта - это все, что привлекает ядовитые грибы.

Убрать растения можно, если внести понижающие кислотность почвы составы. Подойдет известь, доломитка или мел, но тут нужно правильно рассчитать дозу. В этом случае необходимо замерить уровень кислотности при помощи специальных приборов.

Дело может быть и не в кислотности, тогда старания пойдут насмарку.

Возможно, нужно оборудовать дренаж, улучшив воздухообмен в грунте. Для этих целей вносят сухой и легкий грунт, садят рядом культуры, активно потребляющие влагу (черемуха, береза, ива, ольха).

В самой запущенной ситуации помогут такие биопрепараты как "Гамаир", "Бактофит", "Фитоспорин".