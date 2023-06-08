Дачник со стажем рассказал, как быть, если на кабачках появилась гниль

Гниль на кабачках - в плодах или на стеблевой части - развивается часто от повышенной влажности, кода растения все время пребывают в сырости.

Иногда гниение - результат дефицита кальция. В этом случае нужно подкормить растение удобрением, содержащим кальций. Это может быть, например, кальциевая селитра.

Возьмем ведро на 10 литров, наполним его водой и добавим 20 г селитры. Этим раствором подкармливаем наши кабачки.

Причем, по мнению опытных дачников, вносить удобрение для большей эффективности лучше не под корень, а методом опрыскивания верхней части растения.

Предварительно, в целях профилактики и для общего укрепления растений, вносится подкормка на основе бора. Это надо сделать до цветения с помощью раствора борной кислоты.

Если случилось так, что гниение затронуло много плодов, нужно заставить растение сформировать новые цветки и образовать новые завязи.

С этой целью кабачки обрабатываются стимулирующим препаратом, вызывающим ускоренный рост.

Чтобы предотвратить гниение, поддерживайте растения на всех этапах роста и развития калием, они будут здоровее и выносливее. Лучше всего с этой целью дать кабачку сульфат калия.

Вместо минеральных магазинных удобрений можно применить древесную золу.