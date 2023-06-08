На замену олигархам: в России их сменит новое поколение элит

Блогеры нередко подвергают критике российские элиты. Как отмечает автор канала "История событий и людей" на платформе Дзен, некоторые представители бизнес-элит даже в непростой для России период преследуют исключительно собственные выгоды и интересы.

Вредительство “высшего общества” раскрыл Евгений Пригожин. Многие из так называемых “элитариев” владеют недвижимостью за границей и там же хранят свои активы, - отмечает автор.

По словам блогера, многих олигархов больше всего волнует не ситуация на полях сражений, а санкции, лишившие их доступа к большей части личных сбережений.

Премьер Мишустин предложил свой вариант решения проблемы. Политик считает, что государство само должно участвовать в создании класса предпринимателей - более патриотично ориентированных, чем нынешняя коммерческая прослойка, - отметил блогер.

Какие шаги для этого планируется сделать? При содействии партии “Новые люди” создана площадка под названием “Я в деле”. Ее главная миссия - обучение молодежи предпринимательству и бизнес-мышлению.

Михаил Мишустин уверен: если это дело правительство возьмет под контроль, получится вырастить новое поколение коммерсантов-патриотов, которые заменят нынешних олигархов. Проект уже одобрил президент РФ Владимир Путин.

Проект выглядит многообещающим и даже дает первые плоды в сфере развития предпринимательских навыков среди молодежи. Некоторые предстатели “Я в деле” уже строят успешные бизнесы и даже помогают другим бизнесменам РФ разобраться с кризисными ситуациями, - отметил автор.

Но, по его мнению, пока еще рано говорить, что проблема решена. Он опасается, что патриотизм, даже если он формируется в детстве, может улетучиться при встрече с большими деньгами:

Нынешних Абрамовичей и других бизнесменов в советских школах также обучали в духе любви к Родине. Однако реальная практика отличается от усвоенных ими в детстве ценностей.

Автор призвал соотечественников высказаться по этому поводу, ответив на вопрос: верят ли они в успех инициативы российского премьера?