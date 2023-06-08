Чего-то не хватает: Валентина Матвиенко оценила новую «Весту» АвтоВАЗа

Визит Валентины Матвиенко на российский АвтоВАЗ не оставил равнодушным россиян. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ в ходе посещения лидера российского автопрома оценила авто LADA Vesta NG.

Как сообщает сайт Аutogoda.ru, машина получилась красивой, просторной и удобной. Веста была представлена в двух разных кузовах в "топовой" комплектации. Валентина Ивановна захотела лично оценить представленный образец стоимостью 2 миллиона российских рублей.

И вот здесь, отмечает автор канала "Интересная жизнь с Vera Star" на платформе Дзен, "что-то пошло не так". Матвиенко села на водительское сиденье и, окинув кабину взглядом, заявила:

Чего-то не хватает....

Вице-президент АВТОВАЗа Евгений Шмелев уточнил, что ранее «автомат» был «ниссановский», однако в 2024-м автомобиль опять обретет автоматическую трансмиссию.

Мы с китайскими партнерами двигатель с автоматической коробкой агрегатируем со следующего года, — уточнил Евгений Шмелев.

Матвиенко при этом поинтересовалась: надежный ли двигатель у «Весты»? Топ-менеджер предприятия заверил, что - да.

Автор блога раскритиковал эту сцену: он считает, что предприятие не сумело значительно продвинуться в деле импортозамещения. И напомнил:

Первым в мире транспортным средством, оснащененным полноценным АКПП, стал автобус шведского предприятия Лисхольм-Смит. Этот штучный экземпляр придумали и сконструировали в 1928 году. А в серийном производстве установка "автомата" была впервые осуществлена на Buick Roadmaster в 1947 году.

Блогер при этом напомнил, что сейчас на календаре - 2023 год.