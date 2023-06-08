В Беларуси хотят установить камеры в такси и обязать таксистов передавать информацию силовикам

Белорусский Минтранс предлагает создать реестр перевозчиков и запретить работать тем, кто не внесен в него. За включение в реестр придется заплатить госпошлину от 1 базовой величины.

Таксистам предлагается запретить использование всех программ, которые размещены на серверах за пределами страны.

Согласно проекту указа, установка видеокамер в такси и маршрутках должна стать обязательной, записи придется хранить не меньше месяца.

Также перевозчиков планируется обязать передавать информацию из личного кабинета правоохранительным и другим государственным органам по требованию.