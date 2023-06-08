АвтоВАЗ представил новую модель Lada Vesta Aura для чиновников с расширенным салоном

По словам главы компании Максима Соколова, удлиненная версия может использоваться для государственного заказа для чиновников.

Машина создана на базе седана Lada Vesta, отличается от него увеличенным салоном для пассажиров заднего ряда.

Отделка салона выполнена из кожи отечественного производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Соколов считает, что такие машины подойдут для использования в такси в классах «комфорт» и «комфорт-плюс».