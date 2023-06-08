Кошки на участке не появятся: как отвадить своих и чужих любимцев от прогулок по грядкам

20:59 2023-06-08

Барсики не прочь выкопать ямки там, где не надо, истоптать огород и поломать цветы на клумбе.

Кошки на участках - настоящая напасть. Ловушки против них ставить не будешь, даже заделанные дыры в заборе они преодолеют с легкостью. И хорошо, если только по грядкам топчутся свои любимцы, но ведь и чужие могут навредить.

Как с этой проблемой справиться? Автор канала "Дача. Сад. Огород" на платформе Дзен поделилась личным опытом борьбы с четвероногими хулиганами.

Дачник с опытом посоветовала посадить растения, которые коты не любят и точно будут избегать мест, где они растут. Это - мята или лаванда. 

Барсикам очень не нравится их резкий запах, и они не придут, даже если по участку будут бегать мыши. При этом для самих пушистиков никакого вреда не будет.

Единственное "но" - мята очень быстро разрастается, потому ее рост надо контролировать, особенно, если она высажена близ клумбы или огородных культур.

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