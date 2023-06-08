Эксперт Эмма Беккет назвала дешевые продукты, заменяющие средства для похудения

Один из них – яйца. Если есть их на завтрак, потребление калорий в течение дня заметно снижается.
К тому же яйца богаты витаминами и полезными жирами, белком и минералами. В меню также должны быть овощи.
Эксперт рекомендует включить в рацион брокколи. В ней содержится много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости.
Похудеть помогают и цельнозерновые продукты: цельный овес, коричневый рис. Они также содержат большое количество клетчатки.
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