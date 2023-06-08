Знающий садовод объяснил, какая связь между крупными, сладкими яблоками и ромашкой

Удачное соседство растений благодаря взаимному полезному влиянию может заметно повышать плодоношение, укреплять иммунитет, способствует хорошему росту и здоровью саженцев.

То же самое можно сказать и про ромашку с яблоней.

Произрастая рядом с деревом, непритязательная садовая ромашка положительно влияет на урожайность, качество и вкус плодов, их размеры.

Ромашка - хороший медонос, она помогает противостоять грибковым болезням яблонь. Ухаживать за растением просто, она не требует особого внимания и специальных условий для роста.

Правда, будет лучше, если вы высадите ее на питательный дренированный грунт.

Цвести ромашка будет с весны и до самой осени, миловидные, красивые своей изысканной простотой цветки станут украшением сада.

Кроме того, у ромашки много лечебных свойств, она может стать полезным союзником не только для яблонь, но и для других огородных растений.

Также вместо ромашки можно выбрать в качестве компаньона для яблони кориандр, укроп, настурцию, окопник.

Важный момент: чтобы полезная ромашка не превратилась в назойливый сорняк, нужно держать под контролем ее размножение. Растение способно давать очень много семян.