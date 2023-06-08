Невролог Алехина назвала главные признаки деменции

Врач отметила, что за последние несколько столетий продолжительность жизни существенно увеличилась.
Люди научились лечить многие заболевания, поддерживать себя в хорошей форме. Однако мозг подвержен риску слабоумия.
Основными признаками деменции невролог назвала забывчивость, нехарактерную для человека раньше, изменения личности и трудоспособности.
Если пожилому человеку становится сложно ходить, он долго не может подобрать нужное слово, это указывает на развитие деменции.
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