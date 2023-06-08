Диетолог Мансурова назвала продукты, которые нужно есть каждый день

22:21 2023-06-08

Диетолог Ирина Мансурова рассказала «АиФ», какие продукты нужно есть каждый день, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

По ее словам, в рационе обязательно должны быть яйца – источник антиоксидантов, белка, йода, холина, витаминов.

Очень важно есть овощи, каждый из которых выполняет свою задачу. Например, морковь улучшает состояние глаз, а сельдерей укрепляет иммунитет.

Субпродукты очень питательны, богаты железом, селеном, магнием, цинком и витаминами группы В.

Рыба поставляет в организм ценный животный белок, необходимый для многих процессов, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

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