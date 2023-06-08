Медицинская компания Cigna нашла неожиданный рецепт долголетия

Они провели исследования среди людей, которые поддерживают дружеские отношение на протяжении 20-50 лет.

Оказалось, что у людей, у которых есть настоящие друзья, психическое и физическое здоровье лучше, а живут они дольше, чем одинокие.

Ученые объясняют, что чувство дружбы запускает в организме процессы, в результате которых высвобождаются серотонин, окситоцин, дофамин.

Эти соединения еще называют гормонами счастья. Они повышают не только настроение, но и работоспособность клеток.