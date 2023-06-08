Медицинская компания Cigna нашла неожиданный рецепт долголетия

22:32 2023-06-08

Ученые из медицинской компании Cigna выяснили, что одиночество более опасно для здоровья, чем алкоголизм и ожирение.

Они провели исследования среди людей, которые поддерживают дружеские отношение на протяжении 20-50 лет. 

Оказалось, что у людей, у которых есть настоящие друзья, психическое и физическое здоровье лучше, а живут они дольше, чем одинокие.

Ученые объясняют, что чувство дружбы запускает в организме процессы, в результате которых высвобождаются серотонин, окситоцин, дофамин.

Эти соединения еще называют гормонами счастья. Они повышают не только настроение, но и работоспособность клеток.

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