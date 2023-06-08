Страховой Дом ВСК назвал самые опасные для россиян курорты

23:22 2023-06-08

Представители Страхового Дома ВСК рассказали «Ленте.ру», какие курорты являются самыми опасными для россиян.

Лидером в этом списке оказалась Турция, поскольку 41% страховых случаев с туристами приходится именно на эту страну.

Вторую строчку по данному показателю занимают российские курорты. Там происходит 24% страховых случаев.

В антирейтинг вошла также Абхазия, где зафиксировано 11% обращений российских туристов к страховщикам.

Аналитики также рассказали, с чем чаще всего связаны страховые случаи в Турции. 18% из них – это гастриты, 14% - фарингиты, 12%- отиты, 11% - инфекции верхних дыхательных путей.

Показать следующие комментарии
Фото