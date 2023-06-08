US Weekly: Натали Портман считает измену мужа ничего не значащей интрижкой

Об этом журналистам рассказал источник, хорошо знакомый с окружением пары. По его словам, Портман искренне верит в это.

Сейчас пара обсуждает ситуацию и пытается сделать так, чтобы от случившегося не пострадали их дети.

Источник утверждает, что Мильмье сожалеет о произошедшем и старается сохранить отношения с Портман.

На днях издание Voici опубликовало фото 45-летнего Мильпье по время поцелуя с 25-летней экоактивисткой Камиллой Этьен.