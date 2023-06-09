Билл Гейтс считает, что следующий важный шаг в развитии ИИ сделает неизвестный стартап

Гейтс считает, что будущая ведущая компания в области искусственного интеллекта создаст персонального цифрового агента, который сможет выполнять определенные задачи для людей.

Хотя многие люди считают, что технологический гигант, такой как Google или Microsoft, изменит игру ИИ, Гейтс сказал, что вероятность того, что стартап может стать победителем в будущем, составляет 50 на 50.

Гейтс считает, что разработка мощного будущего цифрового агента займет некоторое время, прежде чем он будет готов к массовому использованию. Тем временем компании будут продолжать внедрять генеративные технологии искусственного интеллекта, подобные широко используемому OpenAI ChatGPT.

Он уверен, что ИИ ускорит прогресс в здравоохранении и проложит путь к более сложным процессам разработки лекарств.

Несмотря на то, что сложность человеческого мозга все еще сбивает ученых с толку, Гейтс с оптимизмом смотрит на прогресс человечества в разработке лекарств для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Он предположил, что испытания таких новых лекарств на людях могут быть начаты в течение следующего десятилетия.