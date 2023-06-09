На моркови не будет бороды и волос при нормальном поливе

"Мохнатой" и "бородатой" морковь становится в тот момент, когда начинает укореняться на зиму. Это нужно для последующего выброса цветоноса с семенами.
По той же причине на корнеплоде появляется множество тонких белых корешков. Это способствует изменению вкуса моркови и появлению горечи.
Дождливая погода в какой-то степени способствует быстрому росту морковных корешков. Но если отсутствует нормальный полив, то они отрастают в два раза быстрее и разветвляются, образуя густую бороду.
Это нужно растению для облегчения получения влаги из почвы.
Чтобы исключить "оволосение" моркови, нужно обеспечить нормальный режим ее полива и вовремя собирать урожай. Тогда она порадует не только красивым внешним видом, но и сладким вкусом.
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