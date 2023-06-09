На моркови не будет бороды и волос при нормальном поливе

"Мохнатой" и "бородатой" морковь становится в тот момент, когда начинает укореняться на зиму. Это нужно для последующего выброса цветоноса с семенами.

По той же причине на корнеплоде появляется множество тонких белых корешков. Это способствует изменению вкуса моркови и появлению горечи.

Дождливая погода в какой-то степени способствует быстрому росту морковных корешков. Но если отсутствует нормальный полив, то они отрастают в два раза быстрее и разветвляются, образуя густую бороду.

Это нужно растению для облегчения получения влаги из почвы.

Чтобы исключить "оволосение" моркови, нужно обеспечить нормальный режим ее полива и вовремя собирать урожай. Тогда она порадует не только красивым внешним видом, но и сладким вкусом.