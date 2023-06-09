Крысы уйдут с участка при использовании натуральных отпугивателей

Крысы могут нанести непоправимый урон урожаю. Чтобы это предотвратить, не обязательно прибегать к помощи химикатов.

Для этого есть несколько действенных растений и средств натурального происхождения. Стоит посадить или разбросать их возле грядок - и назойливые животные сами покинут приусадебный участок.

Крысы категорически не переносят запах полыни. Ее нужно посадить или разложить ее по пути движения животных, и они самостоятельно покинут огород.

Еще одно отпугивающее крыс растение - бузина. Она красиво выглядит и выполняет декоративную роль в саду.

Ее запах тоже очень не нравится крысам, поэтому они уходят оттуда, где растет этот кустарник.

Хорошо отпугивает крыс и запах золы. Ее нужно рассыпать на дорожках и в тех местах, где чаще всего появляются крысы.