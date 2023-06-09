Смородина вырастет крупной, если закопать под кустами картофельные очистки

Если удобрить смородину очистками картофеля, то ягоды вырастут очень крупными и сладкими. Для этого нужно прикопать очистки под кустами, и со временем они начнут выделять в почву полезные вещества.
Такая подкормка идеальна и для других ягодных кустов, например, для крыжовника и жимолости.
Первую подкормку картофельными очистками нужно сделать еще ранней весной, в первых числах апреля. Для этого 2 кг картофельной кожуры заливают 10 л воды, хорошенько перемешивают и сутки настаивают в теплом месте.
После этого в течение 10-13 дней под каждый куст ежедневно нужно выливать 1 литр картофельного настоя.
В следующий раз смородину подкармливают картофельными очистками перед появлением завязей. На этот раз тоже можно сделать полив либо просто закопать очистки под кустами.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__