Смородина вырастет крупной, если закопать под кустами картофельные очистки

Если удобрить смородину очистками картофеля, то ягоды вырастут очень крупными и сладкими. Для этого нужно прикопать очистки под кустами, и со временем они начнут выделять в почву полезные вещества.

Такая подкормка идеальна и для других ягодных кустов, например, для крыжовника и жимолости.

Первую подкормку картофельными очистками нужно сделать еще ранней весной, в первых числах апреля. Для этого 2 кг картофельной кожуры заливают 10 л воды, хорошенько перемешивают и сутки настаивают в теплом месте.

После этого в течение 10-13 дней под каждый куст ежедневно нужно выливать 1 литр картофельного настоя.

В следующий раз смородину подкармливают картофельными очистками перед появлением завязей. На этот раз тоже можно сделать полив либо просто закопать очистки под кустами.