Гигантский рубин продан за рекордные 34,8 миллиона долларов в Нью-Йорке

Сделка является рекордом для этого камня, сообщила компания Sotheby 's.

Камень, обнаруженный в сентябре в шахте Монтепеуз в Мозамбике, управляемой компанией Fura Gems, стал звездой распродажи ювелирных изделий, включавшей 100 лотов.

Предложение по стартовой цене в 21 миллион долларов было принято анонимному покупателю по телефону за 30 миллионов долларов, или 34,8 миллиона с учетом сборов и комиссий.

Предыдущий рекорд принадлежал бирманскому рубину весом 25,59 карата, который был продан за 30,33 миллиона долларов, включая сборы Sotheby's в Женеве в 2015 году.