Румыния требует сократить штат посольства РФ на 50 с лишним человек

ТАСС ссылается на официальное сообщение, сделанное на сайте МИД Румынии. Согласно источнику, посла России уже проинформировали о выдвинутых требованиях.

Этот шаг был продиктован намерением уравнять численность дипломатического и административно-технического персонала двух ведомственных структур.

Сообщение подтверждает, что российскую сторону уведомили о новых условиях работы посольства. Требования должны быть выполнены в течение 30 дней.

МИД России ответит на это в течении ближайшего времени.

Валерий Кузьмин, посол РФ в Румынии, дал комментарий по поводу решения румынского руководства в отношении российского дипломатического ведомства.

Он полагает, что такие действия ведут к подрыву отношений на межгосударственном уровне.