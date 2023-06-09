Обезьяна: Кушанашвили жестко высказался в адрес Васильевой за то, что та критикует Пугачеву

Алла Пугачева вместе с младшими детьми и Максимом Галкиным покинула Россию больше года назад. До сих пор о ее поступке не утихают пересуды знаменитостей. Актриса Татьяна Васильева также в шоу «Эмпатия Манучи» недавно оценила Примадонну, как глупую женщину, сообщает Рrozvezd.info.

Скандально известный российский журналист Отар Кушанашвили решил прокомментировать это заявление. Отар, как выяснилось, недоумевает от того, что известные артисты ходят по шоу и нелестно отзываются об Алле Борисовне.

Но, когда Пугачева жила в России, все ее считали певицей номер один.

Почему Татьяна Васильева делает то, что она делает? – задался вопросом 52-летний Отар в собственном Ютуб-шоу "Каково?!". Взялись пинать того, кто им сказал: «Горите в аду!». Она была здесь - все перед ней кланялись в три погибели. А уехал человек – и обезьяна. Посмотрите на саму Васильеву!

Как отмечает издание, сама Алла Пугачева на нападки своих коллег не реагирует. На своей странице в Интернете вместо этого певица время от времени демонстрирует счастливую жизнь в Израиле.