Биохимик Мария Кулешова пояснила, почему для домашних питомцев опасна вода из-под крана

Примеси, которые содержит вода в кране, способны вызвать тяжелые болезни домашнего животного. В чем непосредственно заключается опасность? Это пояснила биохимик Мария Кулешова, сообщает сайт "Вечерней Москвы".

По словам эксперта, вода из-под крана может содержать хлор, соли жесткости, бактерии, вирусы и множество иных загрязняющих веществ. Владельцы домашних животных должны обеспечить питомцам постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Мария Кулешова уточнила, что последние исследования показали, что очищенная вода улучшает здоровье котов или собак. У тех питомцев, которые пьют воду без примесей, становится лучше структура шерсти, повышается энергичность.

А если домашние животные регулярно пьют воду из-под крана, у них портятся зубы, ухудшается работа внутренних органов, появляются болезни опорно-двигательного аппарата.

Питомцам также нежелательно позволять пить воду из природных водоемов, потому что она не соответствует санитарным нормам.На прогулку с ними лучше брать с собой воду, которая прошла фильтрацию.