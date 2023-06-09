Спортсмен сбросил за 40 дней 45 килограммов и раскрыл детали своей диеты

Бывший игрок футбольной лиги Америки Рассел Окунг удивил поклонников стремительным преображением. Спортсмен немногим более, чем за месяц потерял 45 килограммов. Его вес со 150 килограммов сместился до 105 килограммов, сообщает Супер.ру.

Мужчина не стал скрывать свою методику похудения, которую медики считают опасной для здоровья. Как только 34-летний чемпион Суперкубка США поделился свежими фото, его стали засыпать вопросами. Экс-спортсмен заявил:

Я постился 40 дней, не употреблял ничего, кроме воды. Опыт был таким полезным, что я намерен сделать это снова.

Окунг пояснил, что голодание - не просто потеря веса.

Речь идет о регенерации, исцелении и самопознании, — считает футболист. Сдержав физический голод, я получил ясность ума и духовное откровение. Это полная перезагрузка.

Он также отметил, что ему всегда советовали есть побольше, чтобы оставаться сильным. По словам спорстмена, ранее он в этом не сомневался, но принятие поста все изменило. И он "не просто стал легче в весе", но и "легче духом".