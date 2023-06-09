Оживут даже чахлые огурцы: для этого надо угостить растение всего одним веществом

Чтобы помочь огурцу справиться со стрессом после его "переезда" на грядку, пережить перепады температуры и задать импульс к развитию, его надо подкормить с помощью гумата калия.

Как уточняет автор канала "Зеленые истории" на платформе Дзен, это вещество содержит хорошо усваиваемую корневой системой форму азота, кальция, калия, серы и т.д. В определенной мере гумат калия способен защитить культуру от грибных болезней, повысить ее сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям.

Он незаменим на старте после высадки сеянцев огурцов, но не только. Еще одно отличное свойство гумата калия - его способность выравнивать уровень pH почвы.

Не секрет, что под огурцы закладывают немало органики - в частности, навоза, что сильно закисляет грунт. А в кислом грунте огурцы не могут полностью усвоить питательные вещества.

После его применения гумата калия даже чахлые и безнадежные огурцы обретают жизнерадостность, становятся зелеными и подают большие надежды на большой урожай.

Применять гумат калия надо несколько раз за сезон. Первую подкормку при этом следует провести через неделю после высадки рассады в грунт. Обычно уже на этой стадии видны первые признаки дефицитов полезных компонентов. К примеру, желтая кайма на краю листа - симптом того, что растению не хватает калия.

Для приготовления подкормки надо 4 ст. ложки жидкого гумата калия развести в 40 л воды. Этого хватит для удобрения 20 кустиков огурцов. Повторно подкормить их следует в период начала плодоношения, а затем - по мере необходимости.

К слову, гумат калия активирует процесс роста корневой системы, а также стимулирует образование гумуса в грунте.