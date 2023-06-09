Земляничный долгоносик: как избавиться от вредителя быстро, чтобы не остаться без урожая

Земляничный долгоносик - небольшой жук черного цвета (2-3 мм), который появляется после зимы в конце апреля - начале мая при когда температура воздуха более 13°С. Питается листьями клубники, прогрызая в них дырки.

Во время бутонизации долгоносики спариваются и откладывают яйца.

Яйца вредители откладывают в бутоны ягоды. Самка разгрызает сбоку бутона отверстие, откладывая туда одно яйцо. После подгрызает цветоножку, и за 7 дней бутон опадает.

В нем появляется личинка, которая выедает все содержимое бутона, там же превращаясь в куколку. Во второй половине июля куколки превращаются в жуков, питающихся листьями. Это процесс непрерывен до отправки насекомого на зимний покой.

Узнать о наличии долгоносиков на клубнике просто: со здоровых кустов опадают бутоны.

Лучшая защита от насекомых - профилактика.

Зимуют вредители в верхних слоях грунта либо под листьями. Чтобы не допустить их появления, осенью грядки с кустами ягоды следует тщательно перекопать. Глубоко в земле вредитель гибнет. Остатки растений следует сжечь, лишив долгоносика места для зимовки.

Также предупредить появление насекомых помогут раздельные посадки ягодных кустарников. Не следует садить рядом клубнику, малину и ежевику. Самка долгоносика не сможет отложить весь запас яиц, что препятствует распространению вредителя.