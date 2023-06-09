WP: принц Саудовской Аравии угрожает США «экономическими последствиями»

Журналисты газеты The Washington Post сообщают, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил правительство Соединённых Штатов о возможности пересмотра отношения Эр-Рияда к Вашингтону, что приведёт к "серьёзным экономическим последствиям" для американского государства.

По данным WP, в результате утечки данных из Пентагона стало известно, что американская разведка получила стенограмму частной беседы с участьем Аль Сауда, в которой тот грозится ответить США на контрмеры в отношении Эр-Рияда за то, что тот лоббировал решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в мире.