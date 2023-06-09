Цветы избавят от вредителей: какие красивые растения для этого надо посадить на участке

Опытные земледельцы до максимума сокращают свои хлопоты на участке и при этом получают отличные урожаи. Например, в деле борьбы с вредными насекомыми они просто высаживают растения, которые те не переносят, и - забывают о проблеме. Что надо высадить на участке для защиты урожая?

Ромашку

Она поможет избавиться от многих видов гусениц на яблоне. Для этого достаточно вокруг ствола дерева посадить побольше таких цветов. Ромашка поможет и от тли, которая ест капусту.

Лаванду

Этот красивый цветок тоже отлично справляется с тлёй. А еще - с муравьями, которых довольно сложно вывести с участка.

Календулу

Такое растение - отличный защитник розы от нематоды. Она способна защитить от грибковой болезни "фузариоз" и другие цветы на клумбе.

Настурцию

Ей нет равных в отпугивании белокрылки от томатов. Настурция к тому же - одно из лучших удобрений для яблони и вишни. Ее можно высадить прямо возле этих плодовых деревьев. А когда они отцветут - измельчить и добавить к любому удобрению, которое планируется использовать.

Пижму

Такая трава позволяет избавиться от назойливых муравьёв. Потому, если пижма выросла на участке, избавляться от нее не стоит.