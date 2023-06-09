Шведская экоактивистка Грета Тунберг закончила школу в возрасте 20 лет

9 июня Грета Тунберг опубликовала новый пост в Twitter, где рассказала, что сегодня в возрасте двадцати лет она закончила школу. По словам Тунберг, сегодня 251-ая неделя её школьных забастовок, однако митинги на экологическую тематику в таком формате она больше проводить не намерена, заверив, что продолжит протестную деятельность за пределами учебного заведения.

Грета Тунберг получила всемирную известно в 2018 году, в возрасте 15-ти лет, когда вместо занятий в школе она вышла протестовать к зданию парламента Швеции, потребовав от властей больше уделять внимания вопросам климатических изменений.