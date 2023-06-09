Только не кофе: почему эксперты не рекомендуют использовать гущу этого напитка на огороде

В СМИ есть немало публикаций о пользе подкормок на основе кофейной гущи. Однако у нее есть и немало минусов. Какие именно, рассказала эксперт БелНовостей, ученый агроном Анастасия Коврижных. О каких минусах идет речь?

Вред для собак

Если у хозяев участка есть неугомонный песик, который с любопытством все пробует на зуб, лучше не разбрасывать кофейную гущу в саду и в огороде. Дело в том, что излишнее количество этой субстанции в организме животного может навредить его здоровью.

Тормозит рост рассады

Кофеин – это вещество, которое способно остановить рост проростков. По этой причине лучше избегать попадания кофейной гущи в грунт, где растет рассада.

Уничтожает нужные бактерии

Кофе присущи антибактериальные свойства, и по этой причине обитающие в грунте полезные бактерии могут оказаться под угрозой. В итоге почва на огороде станет уязвимой для всевозможных вредителей и заболеваний.